Sakarya'da 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 3 gözaltı

Sakarya'nın Erenler ve Pamukova ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçak akaryakıt ve uyuşturucu operasyonlarında 800 litre kaçak akaryakıt ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 3 gözaltı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Sakarya’nın Erenler ve Pamukova ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçak akaryakıt ve uyuşturucu operasyonlarında 800 litre kaçak akaryakıt ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Erenler ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak akaryakıt ve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 3 şüphelinin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, 800 litre kaçak akaryakıt, 7 adet ecstasy hap, 2 gram metamfetamin, 250 gram kubar esrar, 11 bin 300 adet doldurulmuş makaron, 520 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.