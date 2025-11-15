Sakarya'da abartı egzoz denetimleri: 25 araç trafikten men edildi

Sakarya’da jandarma ekiplerince çevreyi rahatsız eden abartı egzozlu araçlara yönelik Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 25 araç trafikten men edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kasım ayı boyunca gerçekleştirilen uygulamalarda, abartı egzoz kullanan, egzoz sisteminde mevzuata aykırı değişiklik yaptığı tespit edilen, plakasız ve tescilsiz araçlar başta olmak üzere trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler denetim altına alındı. Yapılan kontrollerde çok sayıda araç incelenirken, çevreyi rahatsız ettiği belirlenen 25 araç hakkında işlem yapılarak trafikten men edildi. Ayrıca denetimlerde sürücülere, kask ve emniyet kemeri kullanmanın önemi, hız sınırlarına riayet edilmesi, diğer sürücü ve yayalara saygılı davranılması konularında bilgilendirme yapıldı.