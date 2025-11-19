Sakarya'da ahırda yangın: 400 bin liralık zarar meydana geldi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde ahırda bulunan süt sağım ünitesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında yaklaşık 400 bin liralık zarar meydana geldi.

Yangın, Uzakkışla Mahallesi’nde, M.E.’ye ait ahırda bulunan süt sağım ünitesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çiftlik sahibi, alevlere kendi imkanlarıyla müdahale ederek yangının ahır kısmına sıçramasını önledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında süt sağım ünitesinde yaklaşık 400 bin liralık maddi hasarın oluştuğu öğrenildi. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.