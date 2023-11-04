Sakarya'da AK Partili gençlerden İsrail'e tepki yürüyüşü

AK Parti Sakarya Gençlik Kolları üyeleri, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı 'Say stop' yürüyüşü düzenledi.

Sakarya'da AK Partili gençlerden İsrail'e tepki yürüyüşü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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AK Parti Sakarya Gençlik Kolları üyeleri, İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı ‘Say stop’ yürüyüşü düzenledi.

Ak Parti Sakarya Gençlik Kolları İl Başkanlığı, şehir genelindeki teşkilatların katılımıyla birlikte Adapazarı ilçesinde "Filistin’e destek" yürüyüşü gerçekleştirdi. Gençler, İsrail’in acımasız saldırılarına karşı "Say Stop" (Dur Diyoruz) sloganlarını atarak pankart açtılar. Yeni Cami’den başlayan yürüyüş Demokrasi Meydanı’nda son buldu. AK Parti Sakarya Gençlik Kolları İl Başkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Filistin’de şartlar normale dönene kadar #SayStop demekten vazgeçmeyeceğiz. Bugün, 81 ilimizde eş zamanlı “Say Stop Yürüyüşü” gerçekleştiriyor ve İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği katliamlara AK Gençlik teşkilatları olarak Dur! diyoruz” ifadeleri yer aldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman