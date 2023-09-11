Sakarya'da alevlere teslim olan iki ev kül oldu

Sakarya'nın Karası ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişikte bulunan diğer eve sıçradı. Meydana gelen yangında iki ev kül oldu.

Sakarya'da alevlere teslim olan iki ev kül oldu
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Sakarya’nın Karası ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişikte bulunan diğer eve sıçradı. Meydana gelen yangında iki ev kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Taşlıgeçit Mahallesi’nde tek katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikte bulunan eve sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iki ev de kül olurken, inceleme başlatıldı.

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