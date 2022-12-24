Sakarya'da ardı arkası kesilmeyen olaylar

Sakarya’da 15 ile 20 Aralık tarihleri arasında meydana gelen kanlı olaylar ağızları açık bıraktı. 5 gün içerisinde meydana gelen silahlı çatışma, yaralama ve kavga olaylarında 3 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı.

Sakarya’da 5 gün içerisine meydana gelen silah ve bıçakların çekildiği 6 farklı olayda; 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Yaşanan kanlı olaylar sonrası teyakkuza geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 30’un üzerinde şüpheliyi gözaltına aldı.

Oğlunu öldüren baba tutuklandı

15 Aralık Perşembe günü gece saatlerinde Arifiye ilçesi Abdibey Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, alkollü şekilde eve gelen Kerim Türk (34), babasıyla yaşadığı tartışma esnasında aldığı bıçak darbesi neticesinde yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri baba A.T.’nin yanı sıra o esnada evde bulunan anne F.T., kız kardeş B.T., erkek kardeş K.T. ile eşi B.T.’yi de gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba A.T. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Silahla ayağından vuruldu

16 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde Sapanca ilçesi İlmiye Mahallesi üzerinde meydana gelen tartışmada, M.Y. isimli şüpheli silahla ateş ederek S.Y.’yi ayağından yaraladı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.Y., Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri M.Y.’yi silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

İki mekan arasındaki silahlı çatışma

17 Aralık Cumartesi gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde iki alkollü eğlence mekanı sahip ve çalışanları arasında silahlı çatışma çıkmış, dakikalarca süren çatışmada Ahmet Toykar (21), M.Ş., C.Y., N.C., B.G., İ.K. ve T.K. isimli 7 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Ahmet Toykar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri iki mekan ve yaralıların kaldırıldığı hastane önlerinde geniş güvenlik önlemleri almıştı. Güvenlik kameralarınca da saniye saniye kaydedilen olay sonrasında çatışmanın yaşandığı mekanda inceleme yapan polis ekipleri 30’a yakın kovan bulmuştu. 20 şüphelinin gözaltına alındığı olayda kullanıldığı düşünülen 7 tabanca ve 2 tüfekte ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli 5’i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, iki mekanda zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Kalabalık grup, iki kişiyi öldüresiye darp etti

18 Aralık Pazar gecesi saat 01.00 sıralarında ise Adnan Menderes Caddesi üzerinde bir oto galeri dükkanı içerisinde yaklaşık 18 kişilik grup, dükkan sahibi ile arkadaşını öldüresiye darp etti. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, Gökhan Sahip ve arkadaşı Osman Yenisolak yoğun bakımlık oldu. Galerinin karşısında bulunan alkollü eğlence mekanından gelen kişilerin araba park meselesi sebebi ile iki arkadaşı öldüresiye dövdüğü olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Karakola yakın mesafede bıçaklandı

19 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında T.K. (31), N.E.T. isimli kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Cumhuriyet Polis Merkezi’nden bölgeye hızla ulaşan ekipler, şüpheli T.K.’yı kavgada kullandığı bıçakla yakaladı. Yaralı ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İkiz kardeşi gibi silahla vurularak öldürüldü

20 Aralık Salı günü gece saatlerinde Erenler ilçesi Mimar Sinan Caddesi ve Sakarbaba Caddesi’nin birleşiminde meydana gelen olayda 26 yaşındaki İbrahim Türer silahla vurularak hastaneye kaldırılmıştı. 3 gün hastanede yaşam savaşı veren Türer hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin, yaklaşık 10 ay önce kocası tarafından pompalı tüfekle vurularak hastanede hayatını kaybeden Buket Pala’nın ikiz kardeşi olduğu acı detay da ortaya çıktı. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, olaya karışan 3 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden B.M. ve M.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Türer’in cenazesi, Erenler Hacıoğlu Mahallesi Gıyasettin Benli Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.