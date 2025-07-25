Sakarya'da ateş savaşçılarının zorlu 4 günü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ateş savaşçıları son 4 günde şehrin dört bir yanında zorlu bir mücadele verdi. Açıklanan raporda ekiplerin bu süre zarfında 8 bina, 2 iş yeri, 4 araç, 137 anız ve 10 orman yangınına müdahale ettiği ve 41 arma kurtarma çalışmasına katıldığı açıklandı. 144 saatlik mesaide, ormanlar yanarken tam 137 farklı anız yangını meydana gelmesi ise durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ateş savaşçıları, özellikle sıcaklıkların kavurucu seviyelere ulaştığı, kuraklığın ise tarihte eşi benzeri görülmemiş boyutlara geldiği son günlerde zorlu bir savaş veriyor. Yeşil hazinenin tarihin en zor sınavlarından birini verdiği günlerde şehrin dört bir yanında ormanlar, tarım arazileri ve bazı yerleşim alanları yanarken Büyükşehir’in yangın timleri bazen uyumadan, yemeden, içmeden saatlerce yangın bölgelerinde müdahalelerde bulunuyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, özellikle son 4 gündür Sakarya’nın Geyve, Adapazarı, Hendek, Akyazı, Söğütlü ve Kaynarca’da olmak üzere 6 farklı ilçede çıkan orman yangınlarında ateşle mücadele ediyor.

Hazırlanan raporda yer verilen vaka sayısının 4’te 3’ünü ise anız yangınlarının oluşturması, şehrin geçirdiği zorlu süreçlerle ilgili doğru bilincin süratle oluşması gerektiğini ortaya koydu. Sakarya’da sadece 4 günde 137 farklı anız yangınına müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) ve gönüllü ekiplerin yanında yer alan, özellikle yangını yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek için cansiperane çalışan Büyükşehir, 4 günlük raporu kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan rapora göre son 4 günde Sakarya’da ekipler 8 farklı bina yangını, 2 ayrı iş yeri, 4 araç, 137 anız ile ot ve 10 farlı orman yangınına dakikalar içinde müdahale etti. Bunun yanında ise arazi, yaşam alanı ve sulak bölgelerde 41 farklı arama kurtarma görevi olmak üzere toplamda 202 vakaya müdahale edildi.

Sakarya Büyükşehir’den yapılan açıklamada, "Sakarya’mızda iklim şartlarının zorladığı, kuraklıkla mücadele edilen zor bir süreçten geçilmektedir. Bu sebeple yaklaşık 2 aydır hiç yağışın olmadığı bölgemizde yeşil hazinemiz tarihin en zor sınavlarından birini vermektedir. Biz de bu durum karşısında tüm tedbirlerimizi aldık ve şehrimizin yaşayabileceği her türlü olumsuzluğa karşı teyakkuz haline geçtik. Sadece 4 günde 10’u orman yangını olmak üzere 202 farklı vakaya müdahale eden İtfaiye Dairesi Başkanlığı’mızın fedakâr ekipleri, ateşle mücadelede önemli bir süreç yaşamıştır. 137 farklı anız yangınının bu listede yer alması, raporun en acı tarafıdır. Tüm vatandaşlarımızı yeşil hazinemizin ve yaşadığımız sosyal alanların korunması, zorlu günlerin sorunsuz geçmesi için bilinçli davranmaya davet ediyoruz" denildi.