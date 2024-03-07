Sakarya'da banka ATM'lerine saldırdılar

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki bankaya ait bankamatiklerin ekranları, kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalandı.

Sakarya'da banka ATM'lerine saldırdılar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki bankaya ait bankamatiklerin ekranları, kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Gar Meydanı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, meydan üzerinde bulunan ve aralarında yaklaşık 15 metre mesafe olan iki farklı bankaya ait bankamatiklerin ekranlarına saldırdı. Zarar gören bankamatikler hizmet veremez hale gelirken, polis konuya ilişkin çalışma başlattı.

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