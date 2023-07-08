Sakarya'da bariyerlere çarpan otomobil ters döndü: 4'ü çocuk 7 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bariyerlere çarpıp ters dönen otomobilde bulunan 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Kargalı Hanbaba Mahallesi OSB mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde ilerlemekte olan O.H. idaresindeki 34 FH 5850 plakalı Opel marka otomobil, yağışın da etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, bariyerlere çarparak ters döndü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ters dönen araç içerisinde bulunan 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile bir süre tek şeritten sağlanan trafik, otomobilin kaldırılması ile birlikte normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.