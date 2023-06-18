Sakarya'da bazı adaylar sınava koşarak son dakikada yetiştiler

Üniversite adaylarına yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumuna Sakarya’da bazı adaylar son dakikada koşarak yetişti.

YKS’de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te başladı. Üniversite adayları, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi. Bazı üniversite adayları ise geleceğini belirleyecek olan sınava son dakikada koşarak yetişti. Okulların kapıları saat 10.00 itibarıyla kapatılırken, velilerin ise okul çevrelerinde heyecanlı bekleyişi başladı. 180 dakika süre tanınan sınavda öğrenciler gelecekleri için ter döküyor.