Sakarya'da beş yılda bin 378 düzensiz göçmen yakalandı

Sakarya’da son beş yıl içerisinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde bin 378 düzensiz göçmen ile 116 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı.

Sakarya’da 2018-2023 yılları arasında İl Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere diğer kolluk kuvvetleri, kamu-kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde yürütülen göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine ilişkin gerçekleştirilen çalışmaların bilançosu açıklandı. Ekipler 5 yıl içerisinde toplam bin 378 düzensiz göçmen ile 116 göçmen kaçakçısı organizatörünü yakaladı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 2018 yılında 50 olayda 83 düzensiz göçmen ve 1 organizatör, 2019’da 142 olayda 156 düzensiz göçmen, 2020’de 61 olayda 101 düzensiz göçmen ve bu olaylarda 4 organizatör, 2021 yılında 23 olayda 76 düzensiz göçmen ile 1 organizatör, 2022’de 49 olayda 145 düzensiz göçmen ile 8 organizatör yakalandı. 2023 yılının ilk on ayında ise 229 olayda 817 düzensiz göçmen ile 102 organizatör ekiplerce yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadelede vatandaşlarımıza sesleniyoruz

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, başta diğer kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli, omuz omuza, yedi gün yirmi dört saat esasına göre fedakarca ve etkin bir şekilde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele etmektedir. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı olarak yapılan mücadelenin daha etkin ve sonuç odaklı olabilmesi için ‘göçmen kaçakçılığı ile mücadelede vatandaşlarımızın daha fazla katkı sunması’ konusunda vatandaşlarımıza sesleniyor ve onların vereceği bütün ihbarları değerlendireceğimizin bilinmesini istiyoruz. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı olarak milletimize olan bağlılık ve sorumluluk duygusundan hareketle Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadelemize daha da artan bir kararlılıkla devam edecektir” denildi.