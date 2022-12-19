Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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EditörEditör
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahlalesi Milli Egemenlik Caddesi Gar Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.E.T. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olay esnasında, N.E.T. aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı N.E.T., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı