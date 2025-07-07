Sakarya'da cezaevinde 2 mahkum intihar etti

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 2 mahkum, cezaevinde intihar etti. Mahkumlardan birinin cinayet suçundan, diğerinin ise uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Sakarya'da cezaevinde 2 mahkum intihar etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakarya’nın Ferizli ilçesinde 2 mahkum, cezaevinde intihar etti. Mahkumlardan birinin cinayet suçundan, diğerinin ise uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Olay, Ferizli ilçesinde bulunan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tutuklu bulunan Ramazan E. (67) ile Kadir B. (34) cezaevinde ölü bulundu. Ramazan E.’nin 2024 yılı Haziran ayında komşusunu silahla vurarak öldürdüğü, Kadir B.’nin ise uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunduğu öğrenildi. İki mahkumun da kendini asarak intihar ettiği belirtildi.

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Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.