Sakarya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Cumhuriyet’in 99. yıl dönümü, Sakarya’da düzenlenen törenle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her ilde olduğu gibi Sakarya’da da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet’in 99. yılı çerçevesinde Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde tören düzenlendi. Gerçekleşen törene Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ardından tören, gaziler, öğrenciler, sporcular, jandarma, polis, AFAD, itfaiye, 112 ekiplerinden oluşan kortejlerin geçişiyle sona erdi.