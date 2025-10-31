Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Sakarya'da geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Irak uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar çerçevesinde, geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu 3 şüpheli, Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.