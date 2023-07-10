Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga ile rüzgar sebebiyle denize girmek bir gün süreyle yasaklandı.
Sakarya’nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga ile rüzgar sebebiyle denize girmek bir gün süreyle yasaklandı.
Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde denizde oluşan yaklaşık 1 metrelik dalgalar ve rüzgar sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri ise denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.