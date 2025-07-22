Sakarya'da dumanlar dağıldı, yangının hasarı ortaya çıktı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve geniş bir alana yayılan yangında dumanlar dağılınca hasarın boyutu ortaya çıktı. Ormanlık alanın bazı bölgelerinde küle dönen alanlar havadan görüntülendi.

Geyve ilçesinde 20 Temmuz akşamı başlayan yangına ilk andan itibaren ilgili tüm kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına ikinci gününde 12 helikopter ve 6 uçakla havadan destek sağlandı. Yangının üçüncü gününde ise bölgede etkili olan yoğun sis, hava araçlarının çalışmasını geç saatlere kadar engelledi. Yoğun duman ve sisin kaybolması ile hasarın boyutu ortaya çıktı. Ekipler yangınla mücadelesini sürdürürken, ormanlık alanın bazı bölgelerinde küle dönen alanlar havadan görüntülendi.