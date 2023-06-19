Sakarya'da el değiştirmeden yayın hayatını sürdüren tek gazete

1954 yılında “Demokrat Sakarya” adıyla merhum Hasan Uyar tarafından kurulan Yeni Sakarya Gazetesi, 70. yılında ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla, Sakarya yerel basınının yüz akı olarak yayın hayatını sürdürüyor.

Sakarya’da yayın hayatını sürdüren Yeni Sakarya Gazetesi, 70. Kuruluş yıldönümünü kutluyor. 1952’de ilk olarak matbaa kuran Tüccar Hasan Uyar, ilkokul mezunu olması ve tahsilini tamamlamamasının içinde ukte kalması nedeniyle 1954’te “Demokrat Sakarya” adıyla gazete kurdu. 27 Mayıs 1960 darbesine kadar bu isimle faaliyete devam eden gazetenin adı, darbe döneminde “Yeni Sakarya” olarak değiştirildi. Gazetesini çocuklarından ayırmayan merhum Hasan Uyar, 2008’de vefat edene kadar Yeni Sakarya’nın başında bulundu.

Tarafsız haberciliği ilke edinen ve kendisinden sonra da aynı ilkelerle yayına devam etmeleri için evlatlarına vasiyet eden Hasan Uyar’ın vefatının ardından çocukları Melih Uyar, Meral Aydıntepe, Kemal Uyar ile Sinan Uyar’ın sahipliğinde, damadı Zeki Aydıntepe’nin idaresinde, torunu Arda Aydıntepe’nin sorumluluğunda Yeni Sakarya Gazetesi varlığını sürdürerek 70. kuruluş yılına ulaştı. Genel Müdür Zeki Aydıntepe, “Hiçbir sonbaharın yapraklarını dökemediği çınar Yeni Sakarya Gazetesi. Hiç el değiştirmeden yayın yapan Sakarya’daki tek gazete olarak sadece yerelde değil, ulusal anlamda da önemli bir örnek teşkil ediyor” diye konuştu.