Sakarya'da en ucuz kurbanlık hissesi 8 bin liradan başlıyor

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Sakarya’da hayvan pazarlarında hareketlilik başladı.

28 Haziran Çarşamba Günü başlayacak olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, kurbanlıklar pazara çıkmaya başladı. Kurban kesecek vatandaşlarla kurbanlık hayvan satıcılarının en önemli buluşma noktalarından biri olan besi çiftliklerinde ve hayvan pazarlarında ise yoğunluklar başladı. Sakarya Besiciler ve Tavukçular Esnaf Odası Başkanı Halit Karaduman, Sakarya’da kurbanlık fiyatlarının 8 ile 15 bin lira arasında değiştiğini aktardı.

“Sakarya’da biz hayvancılık üssüyüz”

Sakarya’nın tarım ve hayvancılık üssü olduğunu belirten Karaduman, “Sakarya’da biz kurban satış noktası olarak kurbanlıkları getirip doğu ve güneydoğuda aldığımız malları getirip Sakarya’da 4-5 ay kadar bir zaman zarfında besliyoruz sonra kurbana hazır bir şekle getirip tüketiciye kesim, parçalama, hisseleme şeklinde poşetleyip müşteriyi teslim ediyoruz. Bu seneki kurban hisse fiyatlarımızın bedeli 8 bin liradan başlayıp 12 bin liralara bazı çiftliklerimize 9 ile 15 arası şeklinde değişiyor. Sakarya’da biz hayvancılık üssüyüz. Doğu ve güneydoğudan çıkan bütün hayvanların önce Sakarya’da 15-20 gün konaklanıyor sonra İstanbul, Kocaeli, Bursa, Trakya bölgesine sevkiyatlar yapılıyor. 8 bin TL’ye olan hissemizde 25-30 kilo arası et veriyoruz, 9 bin liraya 30-35 kilo, 10 bin liraya 35-40 kilo, 11 bin liraya 40-45 kilo, 12 bine 45-50 kilo et veriyoruz” dedi.