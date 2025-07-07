Sakarya'da etkinlikler iptal edildi

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde görevli 12 Mehmetçiğin şehit düşmesi, Türkiye’yi yasa boğdu. Sakarya’da da şehit haberinin ardından tüm sosyal, kültürel ve sanatsal programlar durduruldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde sürdürülen arama faaliyetleri sırasında, metan gazına maruz kalmaları sonucu 12 kahraman Mehmetçiğimiz şehit düşmüştür. Vatanımızın huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlenmesi planlanan tüm sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri ikinci bir duyuruya kadar iptal etme kararı aldık. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

İptal edilen programlar arasında, Sakarya Üniversitesi ile iş birliğinde bugün saat 19.00’da Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan "Aile Yılı Açılış Töreni", Uluslararası Öğrenciler Dans Gösterisi ve Mikrofon Sende etkinlikleri de bulunuyor. Üniversite’den yapılan açıklamada, "Aile Yılı Etkinlikleri" kapsamında bugün saat 19.00’da Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan Açılış Töreni ile Uluslararası Öğrenciler Dans Gösterisi ve Mikrofon Sende programı, şehit ve yaralılarımız olması nedeniyle iptal edilmiştir. Yürüyüş yolu üzerindeki atölye ve etkinlikler ise saat 19.00 itibarıyla başlayacaktır" denildi.

Adapazarı Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen elim olayda şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Adapazarı Belediyesi olarak kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarına saygımızla 8 Temmuz 2025 Salı günü Tepekum-Yenigün Kapalı Pazar Yeri ve Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirmeyi planladığımız Yaz Sineması Etkinliği programımızı iptal etmiş bulunmaktayız" ifadeleri yer aldı.