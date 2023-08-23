Sakarya'da fındık hasadı

SAKARYA (İHA) – Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Sakarya’da hasat zamanı başladı. Fındığın olgunlaşmasıyla Kocaali’de bahçeye giren bazı üreticiler, gözü gibi baktıkları mahsulü toplamaya başladı.

İyi randıman alınması için bir yıl boyunca özen gösterilerek bakımı yapılan fındık, Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bazı kesimlerde olgunlaşmaya başladı. 167 bin dekar dikili fındık arazisiyle fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Kocaali’de hasat zamanı başladı. Bazı üreticiler, olgunlaşan fındıkları toplamak için bahçelere girdi. Bununla birlikte Doğu ve Güneydoğu illerinden Kocaali’ne gelen ve konaklama alanlarına yerleşen mevsimlik tarım işçileri de yoğun mesaiye başladı. Tarım işçileri sıcağın altında 450 liralık yevmiye için yaklaşık 12 saat boyunca ter döküyor.

“Sabah 8’de başlıyoruz”

Fındık toplamak için Mardin’den, Kocaali’ne gelen mevsimlik tarım işçisi Mahmut Başakçı, “Buraya mevsimlik işçi olarak geliyorum. Buraya geleli 1 hafta oldu. Sabah saat 8’de başlayıp akşam 7 gibi bitiriyoruz. Bahçe sahibinin bize sağladığı çiftlikte kalıyoruz. Sabah erkende başlıyoruz, akşama kadar çalışıyoruz tabii ki bünyeyi zorluyor. Fındık topluyor, çuval taşıyorum. Bu bahçede 21-22 kişi çalışıyoruz” dedi.

“Bazı yerlerde 1 ay kalıyoruz bazı yerlerde 45-50 gün kalıyoruz”

Ev ekonomisine katkıda bulunmak için Diyarbakır’dan gelen mevsimlik tarım işçisi Süleyman Başakçı, “Fındık zamanı geldi bizde Diyarbakır’dan buraya geldik. Bazı yerlerde 1 ay kalıyoruz bazı yerlerde 45-50 gün kalıyoruz. Şuanda fındık fiyatı üreticiyi kurtarmıyor bu sebeple yevmiyelerde işçiyi kurtarmıyor. Sabahtan akşama kadar eğiliyor fındık topluyorsun, zor oluyor tabi bünye zorlanıyor. Yaklaşık 12 saat çalışıyoruz günlük 450 TL para alıyoruz. Bir haftadır çalışıyoruz ve yaklaşık 35-40 gün daha burada çalışacağız” diye konuştu.

“Geçen seneki rekolteyi bekliyorum”

Fındık üreticisi İrfan Öner ise, “Fındık rekoltesi güzel. Hasada normalde Ağustos’un 10-12’si gibi başlıyorduk bu sene biraz daha geç başladık. 18 Ağustos’ta hasadımıza başladık. Elimizden geldiğince tırmıklar ve üfleme motorlarıyla bir işi en hızlı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Benim arazim temiz olduğu için tırmık ve üfleme motorlarıyla alabildiğim yerleri kolay bir şekilde almaya çalışıyor, kısa sürede çok iş yapmaya çalışıyorum. Bahçede fındık olgunlaştıktan sonra dalları silkeliyoruz, yere düşenleri topluyoruz. Daha sonrasında kuruması için güneş altına bırakıyoruz. Hasat süreci 30 ila 60 gün arasında değişebiliyor. Geçen sene aldığımız rekolteye göre bu sene bende fark oluşmadı. Geçen sene yaklaşık bir buçuk ton çıkmıştı, bu sene de aynı şekilde bekliyorum. Sakaryamız, en iyi fındık üretim sahalarına sahip” şeklinde konuştu.