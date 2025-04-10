Sakarya'da fırtına ve yağış uyarısı

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre sahil kesimlerinde etkili olması beklenen fırtına ile yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre şehrin sahil kesimlerinde etkili olması beklenen fırtına ile yağışa karşı uyarılarda bulundu. Valilik tarafından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji verilerine göre; ilimizde rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra, sahil kesimlerimizde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği, ayrıca ilimiz genelinde 11 Nisan Cuma günü ilk saatlerden itibaren beklenen yağışların doğu kesimlerimizde kuvvetli olması, sahil kesimlerimizde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli kar (5-20 cm) şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.