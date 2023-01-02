Sakarya'da fuhuştan 217 kişiye işlem yapıldı

Sakarya’da Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polis ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan toplam 25 bin 448 şüpheli yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerince bir yıl içinde yapılan denetim ve operasyonlarda 25 bin 448 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bin 485’i tutuklandı. En az 1, en fazla 41 yıl çeşitli suçlardan aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan bin 59 şüpheli de ilgili kurumlara sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan denetimlerde bin 158 ruhsatsız silah, 302 kurusıkı tabanca, 4 bin 380 adet değişik çapta fişek, çalıntı olduğu tespit edilen 228 motosiklet, ekobis ve otomobil ele geçirildi.

2022 yılında fuhuşla mücadele çerçevesinde ise 217 kişiye işlem yapıldı. 12 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilirken, 26 ikamet ve 10 iş yeri mühürlendi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından 2022 yılı içerisinde kayıp olarak aranan 288 çocukta bulunarak ailelerine teslim edildi.