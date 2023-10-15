Sakarya'da gençlerin tekme tokat kavgası kamerada
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir grup genç arasında kavga çıktı. Gençlerin tekme tokat birbirlerine girdiği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir grup genç arasında kavga çıktı. Gençlerin tekme tokat birbirlerine girdiği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi’nde meydana geldi. Gençler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar tekme tokat birbirine girdi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.