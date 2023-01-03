Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi’nde bulanan bir geri dönüşüm firmasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan fabrikaya itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.