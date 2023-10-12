Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Akyazı’da polis ekipleri ilçede huzur ve güven ortamının devamı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede cinsel istismar suçundan hakkında 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P. ile uyuşturucu suçundan hakkında 2 yıl 16 kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. yakalandı. Polis ekiplerince yakalanan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.