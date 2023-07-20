Sakarya'da hareketli gece: Şehrin göbeğinde silahlar peş peşe patladı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. İki grup arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgayı ayırmak için polis ekipleri havaya ateş açtı.

Olay, gece saatlerinde Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Bağlar Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Şehrin en işlek bölgelerinden olan kavşakta iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda araçlarından inen 4-5 kişilik iki grup birbirine girdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekipleri kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. O esnada iki grup araçlarına binerek bölgeden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.