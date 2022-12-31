Sakarya'da havanın güzelliğini fırsat bilen soluğu dışarda aldı

Yılbaşına sayılı saatler kala Sakarya’da havanında güzelliğini fırsat bilen çoğu vatandaş soluğu sokaklarda aldı. Araç trafiğinin de yoğunluğu dikkatlerden kaçmazken, bazı ana arterlerde de trafik durma noktasına geldi.

Yılbaşına sayılı saatler kala havanında güzelliğini fırsat bilen vatandaşlar sokaklara akın etti. Kimisi alışveriş için kimisi ise güzel havayı görerek dışarıya çıktı. Şehrin bazı noktalarında insan ve araç yoğunluğu oluştu. 15 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığında bazı insanlar da park ve bahçelerde günün tadını çıkardı.

Öte yandan, yılbaşı günü araçlarıyla dışarı çıkan vatandaşlarda trafik kuyrukları oluşmasına sebebiyet verdi. Zaman zaman ise ana arterlerde trafik durma noktasına geldi.