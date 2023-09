Sakarya'da her 10 araçtan 2'sinin sigortası yok

TAKİP ET

Sakarya Sigorta Acenteleri Derneği (SASADER) Başkanı Emrah Kadınoğlu, şehirde her 10 araçtan 2 tanesinin trafik sigortası olmadığını bildirerek vatandaşları zorunlu mali sigortalarını yaptırmaya davet etti.

Sakarya Sigorta Acenteleri Derneği yönetimi 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan Sigorta Haftası sebebi ile Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş’u makamında ziyaret etti. Ziyarette şehirdeki trafik denetimleri ve trafik sigortası yapısı ile işlevleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. SASADER Başkanı Emrah Kadınoğlu, Sakarya’da her 10 araçtan 2 tanesinin trafik sigortası olmadığını belirtti. Kadınoğlu, “Şehrimizde her 10 araçtan 2 tanesinin trafik sigortası yok. Vatandaşlarımızı zorunlu mali sorumluluk sigortalarını yaptırmak için yetkili acentelerimize davet ediyorum. Trafikte risk her zaman var. Risk varsa sigortası da var” ifadelerine yer verdi. İl Emniyet Müdürü Doğuş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek SASEDER yönetimine teşekkürlerini iletti.