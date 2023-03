Sakarya'da iftar sonrası buluşma adresi yine aynı nokta olacak

TAKİP ET

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bu yıl da Ramazan ayında Atatürk Bulvarı’nda kültür dostlarını Kitap Fuarı’nda misafir edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nca organize edilen Kitap Fuarı’nda hazırlıklar tamamlandı. Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Bulvarı’nda her yıl olduğu gibi büyük bir fuar alanında hizmet verilecek. Bu alanda Sakarya’daki ve Türkiye’nin dört bir yanındaki yayınevleri kendi standını açacak. Okur severler ve sahaf meraklıları, iftar saatinden sonra yine fuarda bir araya gelecek. Ramazan ayı boyunca vatandaşların keyifli vakit geçirmeleri için çeşitli etkinlikler yapılacak. Hafta içi her gün kurulacak platformda farklı etkinlikler sahne alacak. Cuma günleri Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bandosu’nun hazırlayıp sunacağı mehteran gösterimi gerçekleştirilecek. Cumartesi günleri ise alanında tanınmış kişilerin tasavvuf müzik dinletisiyle vatandaşlar için keyifli bir ortam oluşturulacak. Çocukların ilgiyle takip ettiği ve Ramazan’ın vazgeçilmez olan Hacivat ve Karagöz meddah oyununu da her pazar günü seyircisiyle buluşacak.