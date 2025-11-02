Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Karasu-Kaynarca yolunda meydana gelen kazada, H.T. (53) idaresindeki 34 FL 6006 plakalı otomobil ile E.T. (41) idaresindeki 34 CCG 205 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Yenikent Devlet Hastanesi ve Karasu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.