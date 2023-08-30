Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir çift yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Kocaeli yönüne seyir eden ve sola dönüş yapmak isteyen Ü.D. (31) idaresindeki 34 FNB 53 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.D. (72) idaresindeki 41 DE 657 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Ü.D. ve eşi F.D. (31) yaralandı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.