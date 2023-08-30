Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir çift yaralandı.

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir çift yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Kocaeli yönüne seyir eden ve sola dönüş yapmak isteyen Ü.D. (31) idaresindeki 34 FNB 53 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.D. (72) idaresindeki 41 DE 657 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Ü.D. ve eşi F.D. (31) yaralandı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.