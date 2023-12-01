Sakarya'da insan seli: Hep bir ağızdan İsrail'i kınadılar

Filistin’e destek vermek için başlatılan ‘Filistin’e Özgürlük İçin Yürüyüş’ programı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla Sakarya’da başladı. Erbaş, "1492’de siz yine haçlıların katliamından kaçtınız, Müslümanlara sığındınız. İkinci Dünya Savaşı’nda haçlılar, Avrupa’da, sizin 90 bin atanızı katletti. Şimdiye kadar Müslümanlardan hiç zarar görmediniz hep şefkat gördünüz, hep himaye gördünüz. Katil İsrail’i, zalim İsrail’i durdurmak için siz de harekete geçin vicdanlarınızı harekete geçirin” dedi.

Filistin’e Destek Platformu tarafından başlatılan ‘Filistin’e Özgürlük İçin Yürüyüş’ etkinliğinin ilki binlerce insanın katılımıyla Sakarya’da başladı. İsrail’in lanetlendiği büyük yürüyüşte Filistin için harekete geçilmesi gerektiği çağrısı yapıldı. İsrail’i kınayan pankartlar ve sloganlar eşliğinde Millet Bahçesi’nde başlayan yürüyüş Çark Caddesi’nde son buldu. Yürüyüşte esnasında özgürlüğün simgesi olarak vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklı ve Filistin bayraklı balonları gökyüzüne bıraktı. Ayrıca insani aranın bitmesi ve İsrail’in hava saldırılarına kaldığı yerden devam etmesi de yürüyüşte protesto edildi. Binlerce vatandaşın adeta insan seli oluşturduğu yürüyüşte Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin için destek vermeleri hususunda dünyaya çağrıda bulundu.

"Ey Yahudiler, ikinci Dünya Savaşı’nda haçlılar, Avrupa’da, sizin 90 bin atanızı katletti”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz, hangi imkanlarımız varsa onları mazlumlara elimizle ulaştırmak için hizmet ediyoruz. Dilimizde burada gerçekleri haykırarak bütün insanlığa doğruları söyleyerek kötülükleri ortan kaldırmaya devam edeceğiz. Kalbimiz Filistin, Kudüs, Mescidi Aksa, Doğu Türkistan, Libya, Suriye, Keşmir diye çarpıyor. Bir gerçeği buradan bütün dünyaya ilan etmek istiyorum. Ey insanlar, Yahudiler bugün Gazze’ye zulmedenlerin ataları olan, Gazze’ye zulmedenlerin destekçileri olan haçlıların dedeleri, Romalılar tarafından büyük bir katliama uğradılar. Kudüs’ten kovulan, katledilen, katledilmekten kurtulan Yahudilere 637 yılında Kudüs’e sahip çıkan Hazreti Ömer himaye etti onları, Müslümanların merhameti onları sürgünden, katliamdan kurtardı. Daha sonra 1099 yılında haçlılar, Kudüs’ü işgal edince yine orada büyük bir katliam başladı. Hem Müslümanları hem Yahudiler haçlıların katliamına uğradı. 1187’de Selahattin Eyyubi Kudüs’ü kurtararak hem Müslümanları hem de Yahudileri sürgünden, katliamdan kurtardı, Kudüs tekrardan barışın yurdu oldu. Ey Yahudiler, 1492’de siz yine haçlıların katliamından kaçtınız, Müslümanlara sığındınız. İkinci Dünya Savaşı’nda haçlılar, Avrupa’da, sizin 90 bin atanızı katletti. Şimdiye kadar Müslümanlardan hiç zarar görmediniz hep şefkat gördünüz, hep himaye gördünüz. Ey Yahudiler, katil İsrail’i, zalim İsrail’i durdurmak için siz de harekete geçin vicdanlarınızı harekete geçirin. Zalimlere bizlerle beraber, Müslümanlarla beraber sizler de ‘dur’ deyin” dedi.