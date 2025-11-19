Sakarya'da itfaiye aracı kazaya karıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde itfaiye aracının karıştığı kazada 2 itfaiye personeli hafif şekilde yaralandı.

Sabah saat 05.30 sıralarında Bekirpaşa sapağında meydana gelen kazada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki itfaiye aracının karıştığı kazada S.K. ve Ö.Z. isimli iki personel yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen itfaiye personelini Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Kazanın ardından itfaiye erlerini ziyaret eden Başkan Alemdar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yaşanan trafik kazasında yaralanan Büyükşehir İtfaiye ekibimizden arkadaşlarımızı tedavi gördükleri Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinde ziyaret ettik. Ayrıca hastanede tedavi gören, şifa bekleyen hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Tüm hastalarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.