Sakarya'da jandarma suça geçit vermiyor: 6 tutuklama
Sakarya'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ve aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarında yakalanan 67 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Sakarya’da jandarma ekiplerince uyuşturucu ve aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarında yakalanan 67 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda 3 kilogram kubar esrar, 39 gram metamfetamin, 17 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise 61 şüpheli gözaltına alınırken 6’sı tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.