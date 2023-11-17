Sakarya'da jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Hendek ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise piyasa değeri 120 bin lira olan 70 kilogram kıyılmış tütün, 12 bin 360 doldurulmuş ve 154 bin boş makaron ele geçirildi.