Sakarya'da jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı
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EditörEditör
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sina pırlanta
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Hendek ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise piyasa değeri 120 bin lira olan 70 kilogram kıyılmış tütün, 12 bin 360 doldurulmuş ve 154 bin boş makaron ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman