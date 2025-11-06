Sakarya'da kaçak içki operasyonu: Bidon bidon sahte alkol ele geçirildi

Sakarya'nın Erenler ve Adapazarı ilçelerinde polis ekiplerince yapılan kaçak ve sahte alkollü içki satışının engellenmesine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçak ve sahte alkollü içki satışının engellenmesine yönelik Adapazarı ve Erenler İlçelerinde yapılan 2 ayrı operasyonda N.K. ve M.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve depolarında yapılan aramada, 393 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 7 adet 5 litrelik mavi bidonlara konulmuş 35 litre el yapımı sahte alkollü içki üretiminde kullanılan etil alkol, 5 adet 5 litrelik beyaz bidonlara konulmuş 25 litre olan el yapımı sahte alkollü içki üretiminde kullanılan etil alkol, 2 adet 4 litrelik cam şişelere doldurulmuş 8 litre el yapımı sahte alkollü içki, 8 adet 1 buçuk litrelik plastik şişelere doldurulmuş 12 litre el yapımı sahte alkollü içki, 62 şişe çeşitli markalarda dolumu yapılmış satışa hazır vaziyette sahte alkollü içki, 1 adet şişeleme işlemlerinde el yapımı sahte alkollü içki dolumunda kullanılan huni ele geçirildi.

