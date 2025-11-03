Sakarya'da kadraja alınan en iyi 6 fotoğraf seçildi

Sakarya’da neticeleri merakla beklenen "Bu Şehir Hepimizin" temalı 5. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması’nda en iyi kareler seçildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 5. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması’nda herkesin merakla beklediği kazanan isimler açıklandı. "Bu Şehir Hepimizin" temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye’nin farklı illerinden 184 fotoğrafçı toplam 747 eserle katıldı. Kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini, geleneklerini ve şehir dokusunu yansıtan fotoğraflar, seçici kurulun titiz değerlendirmesinden geçti. Yarışmada birincilik ödülünü "Tozlu Cami" adlı fotoğrafıyla Cengizhan Türkoğlu, ikincilik ödülünü "Karasu" adlı eseriyle Emirhan Tetik, üçüncülük ödülünü ise "Rüzgar Gülleri" fotoğrafıyla Serkan Özkan kazandı.

Mansiyon ödüllerini ise Dilek Subaşı’nın "Balık Zamanı", Serdar Uygunoğlu "Kent Park Aktivite" ve Yüksel Yavuz "Beşoluk Yaylası" kareleri kazandı. Büyükşehir, fotoğraf karelerini ilk kez kamuoyu ile paylaştı. Yarışmada dereceye giren fotoğrafların yanı sıra 37 fotoğraf sanatçısına ait eserler sergilemeye alınacak. Fotoğraflar, 9 Aralık Salı günü Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) düzenlenecek ödül töreniyle görücüye çıkacak.