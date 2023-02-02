Sakarya'da kardan kapanan 6 grup yolu ulaşıma açıldı

Sakarya’nın Geyve ve Taraklı ilçelerinde yoğun kar yağışı sebebi ile kapanan 6 grup yolu ulaşıma açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele mesaisine başladı. Meteoroloji raporuna göre aksiyon alan ve kentin dört bir noktasında teyakkuza geçen Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOL-BAK) ekipleri, 48 saattir karla mücadele çalışmasını aralıksız yürütüyor. YOL-BAK’tan ilk kar raporu ise açıklandı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Geyve ve Taraklı’da toplamda 6 grup yolu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine anında müdahale eden Büyükşehir’in greyderleri, küreme kamyonları ve tuzlama kamyonları tüm yolları aktif duruma getirdi. Raporda şu an itibariyle yalnızca Geyve Kamışlı’da çalışmanın yürütüldüğü ve yolun ulaşıma açıldığı bildirildi.

YOL-BAK’tan yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışının ilimiz genelinde olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak, vatandaşlarımızın tüm imkanları kesintisiz kullanımlarının devamını sağlamak için 24 saat sahadayız ve kar mesaimiz devam ediyor. Yoğun şekilde yağış alan yüksek kırsal mahallelerimizde teyakkuz halinde sürekli olarak küreme devriyelerimize devam ediyoruz” denildi.