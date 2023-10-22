Sakarya'da kontrolden çıkan patpat devrildi: 5'i çocuk 8 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 5’i çocuk olmak üzere 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıdede Mahallesi Ekrem Günay Caddesi’nde A.K. idaresindeki patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Meydana gelen kazada 5’i çocuk toplam 8 kişi hafif şekilde yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları tedbir gayesiyle hastaneye sevk etti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.