Sakarya'da kontrolden çıkan patpat devrildi: 5'i çocuk 8 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 5'i çocuk olmak üzere 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sakarya'da kontrolden çıkan patpat devrildi: 5'i çocuk 8 yaralı
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 5’i çocuk olmak üzere 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıdede Mahallesi Ekrem Günay Caddesi’nde A.K. idaresindeki patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Meydana gelen kazada 5’i çocuk toplam 8 kişi hafif şekilde yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları tedbir gayesiyle hastaneye sevk etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.