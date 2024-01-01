Sakarya'da korkutan yangın: Baraka alev alev yandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde boş barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde boş barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan zeytin bahçesindeki boş barakada yangın çıktı. Yeni yılın ilk dakikalarında panik oluşturan yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Barakadan geriye tahta yığınları kalırken, polis ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.