Sakarya'da korkutan yangın: Odunluk alev topuna döndü, mahalleli sokağa döküldü

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde evin bitişiğinde bulunan odunluk alev topuna döndü. Alevlerin yükseldiği ve mahallelinin panikle sokağa döküldüğü anlar saniye saniye kaydedildi.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan A.K.’ye ait odunlukta çıktı. Edinilen bilgiye göre, evin bitişiğinde bulunan odunlukta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı. Paniğe sebep olan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaların neticesinde yangın altına alınarak söndürüldü. Yangın neticesinde odunluk kullanılamaz hale gelirken bitişiğinde bulunan evde ise maddi hasar oluştu.

Öte yandan, alevlerin yükseldiği ve mahallelinin panik içerisinde sokağa döküldüğü anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.