Sakarya'da mangal kömürü üretim tesisinde yangın
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde mangal kömürü üretim tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde mangal kömürü üretim tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Kızılcıkorman Mahallesi D-100 kara yolu kenarında bulunan O.P.’ye ait mangal kömürü üretim tesisinde çıktı. Tesiste bulunan termostatın devreye girmemesi sebebi ile çıktığı öğrenilen yangın için bölgeye itfaiye, jandarma ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce yapılan çalışma neticesinde yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.