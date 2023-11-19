Sakarya'da mevsimin ilk etkili oluyor

Sakarya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağmaya başladı.

Sakarya'da mevsimin ilk etkili oluyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakarya’nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında hava sıcaklıkları düşmeye başlamasının ardından şehrin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağmaya başladı. Bu çerçevede Hendek ilçesi Dikmen Yaylası, Akyazı ilçesi Keramali, Çiğdem, Sultanpınarı yaylaları beyaza büründü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman