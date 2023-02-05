Sakarya'da okullar tatil edildi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Sakarya'da okullar tatil edildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde 6 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Kaldırım yaptığı paylaşımda, “Meteorolojik verilere göre beklenen kötü hava şartları sebebiyle 6 Şubat Pazartesi il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesine, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.