Sakarya'da orman yangını

Sakarya’da Geyve ile Pamukova arasında yer alan Çardak Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangın, öğle saatlerinde Sakarya’nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüme riski taşıyan yangına ilk etapta karadan çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle müdahale etmeye başladı. Ayrıca bölgeye havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri talep edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi müdahale sürüyor.