Sakarya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sakarya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinde Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, Suat Karanfiloğlu (71) idaresindeki 54 ADA 332 plakalı KİA marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Karanfiloğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesi sonrasında Karanfiloğlu’nun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.