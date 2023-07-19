Sakarya'da otomobil ile panelvan çarpıştı: 6 yaralı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Sakarya’nın Erenler ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Erenler ilçesi Pekşenler mevkiinde bulunan yeni otoyol gişeleri çıkışında bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 AAP 847 plakalı otomobil ile 81 ACL 777 plakalı panelvan tipi araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan panelvan yan yattı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi ile panelvan tipi araç sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçlarda sıkışan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bölgede ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.