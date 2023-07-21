Sakarya'da otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2’si çocuk toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arifiye istikametinde ilerlemekte olan İ.Ö. (35) kontrolündeki 06 SE 795 plakalı otomobil, ana yola kontrolsüz çıkmak istediği iddia edilen başka bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Bu esnada kontrolden çıkan 06 SE 795 plakalı otomobil refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Meydana gelen trafik kazasında sürücü İ.Ö., eşi L.Ö. (37) ve çocukları B.H. (9) ile 8 aylık bebek yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazaya sebep olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün tespiti için çalışma başlattı.