Sakarya'da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti.

Pamukova ilçesi İsabalı Mahallesi’nde bir dinlenme tesisinde aşçı olarak çalışan Fethi Şengül (61), mesaisinin bitiminde işten çıkıp evine gitmek için D-650 kara yolundan geçmeye çalıştı. Şengül, yolun karşısına geçmek isterken Bilecik istikametinden Pamukova istikametine seyir halinde olan M.F.A. yönetimindeki 64 AF 446 plakalı otomobilin çarpması neticesinde ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk yapılan müdahale sonrasında Şengül, Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Şengül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken hayatını kaybeden Şengül’ün kısa bir süre önce dinlenme tesisinde çalışmaya başladığı öğrenildi.